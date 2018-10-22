Emeklilikte yaşa takılanlar için TESK'ten öneri: Yaş bir yıl aşağı çekilirse....

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den EYT'liler için hükümete yeni öneri geldi. Palandöken, "Emeklilik yaşı bir yıl aşağı çekilirse, emekliliğine bir yıl ve daha az süre kalanların önü açılmış olur" dedi.

Çok sayıda esnaf ve çalışanın emeklilik için gereken tüm koşulları sağlamasına rağmen yaş engeli yüzünden bu haklarını elde edemediklerine işaret eden Palandöken, “Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek bütçeye büyük yük getiriyor. Yaşa takıldığı için emekli olamayan çok sayıda kişi mağdur oluyor. Yaş sınırına takılan tüm vatandaşları emekli etmek yerine, bu durumda olanlar için emeklilik yaşı bir yıl aşağı çekilirse emekliliğine bir yıl ve daha az süre kalanların önü açılmış olur” çağrısı yaptı.

Palandöken, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduranların yaş engeline takılmadan emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak, esnafın emekli olma şartları arasında yer alan 9 bin prim gün sayısının SSK’lı çalışanlarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmesini önerdi.

Prim gün sayısını dolduran kamu çalışanlarının yaşa takılıp emekliliğe sevk edilerek mağdur bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, bu kişilerin emekliliği beklerken 6-12 ay devletten işsizlik maaşı aldıklarını aktardı. Palandöken, “Oysa bu kesimin yaşı dolana kadar görevlerine devam etmesi hem devlet bütçesi açısından hem de kamu çalışanların mağdur olmamaları açısından daha iyi bir uygulama olur” ifadesini kullandı. (DHA)