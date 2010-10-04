Emeklilik için gün sayanlar GSS kapsamına giriyor

T24 - Emekli olmak için yaş haddinin dolmasını bekleyenler, genel sağlık sigortası kapsamına alınıyor.



Genç emekliler, yasal değişiklik sonrasında çalışanların sağlık haklarına sahip olacak.



Hükümet, sosyal güvenlikte yeniden yapılandırma müjdesinden sonra, şimdi de emeklilik için yaş sınırını bekleyenleri gündemine aldı.

Çalışanların faydalandığı hizmetlerden faydalanabilecekler



Prim gün sayısını doldurup, emeklilik yaşını bekleyenler sağlık hizmetinden şu anki uygulamada yararlanamıyor. Bu konuda yeni bir açılım yapmayı planlayan Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuatta yapacağı değişiklikle söz konusu kişilere genel sağlık sigortası kapsamındaki tüm hizmetleri açacak. Konuyla ilgili olarak yasal değişiklik için çalışıldığı öğrenildi. Yapılacak değişiklik için çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Değişiklik sonrasında, emeklilik yaşını bekleyenler, çalışanların sağlık haklarına sahip olacak. Yani bir çalışanın yararlandığı tüm sağlık hizmetinden yararlanabilecek.



Sosyal güvenlik reformundan sonra, emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurup emeklilik yaşını bekleyenler için sağlıkta yeni bir dönem başladı. 5510 sayılı sosyal güvenlik reformuna göre, herhangi bir sigortalı gün sayısını doldurup yaş için beklemeye başlarken, işinden ayrılırsa; sağlık hizmetlerinden 100 gün süreyle yararlanabilir. Bu sürenin sonunda ise, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortası primini her ay kendisinin ödemesi gerekiyor. Bir diğer yöntem ise, eş üzerinden sağlık yardımı alabilmek. Ancak genellikle bu yöntemler emekliliğini bekleyenler tarafından kullanılamıyor ve mağduriyet yaşanıyor.

SGK yeni formül arayışında



Bu konuda gelen şikayet ve başvuruların artması üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu da harekete geçti. Emeklilik için yaşı bekleyenlerin sağlık hizmeti alabilmesi için neler yapılabileceğini değerlendiren kurum, yapacağı yasal değişiklikle söz konusu kişilerin de sağlık hizmeti almasını sağlayacak. Yetkililer henüz çalışmanın sonuçlanmadığını ancak emeklilik yaşını beklerken işten ayrılanları mağdur etmeyecek bir formül arayışında olduklarını belirtiyor. Buna göre, örneğin 47 yaşında emekli olma hakkını kazanan ancak prim gün ödeme sayısını doldurduktan sonra 42 yaşında işinden ayrılan bir kişi de 5 yıl süreyle diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetinden yararlanabilecek. SGK kaynakları konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içinde gerekli açıklamanın yapılacağını belirtiyor. Yetkililer konunun çözümü birkaç alternatifli bir çalışma yaptıklarını da kaydediyor.

Yapılandırma yasasına eklenebilir



Çalışmalarda belli bir aşamaya geldiklerini dile getiren yetkililer, söz konusu düzenlemenin vergi ve SSK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin içine eklenebileceğini söylediler. Vergi ve SSK prim borçlarına yönelik çalışmanın cuma günü bakanlar arasında ele alındığını ancak birkaç görüşme daha yapılması gerekeceğini anlatan yetkililer, yasal düzenlemenin TBMM'ye gönderilmesinin ekim ayının ortasını ya da sonunu bulabileceğini söylediler. Yapılandırmada daha önce uygulanmamış bir yöntem üzerinde çalıştıklarını anlatan yetkililer, sağlıktan yararlanmayı getiren düzenlemenin gerekirse daha sonra da eklenebileceğini dile getirdiler.





