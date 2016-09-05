Emeklilik başvuruları askıya alındı

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 673 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) emeklilik işlemleri OHAL süresince askıya alındı.

KHK'ya göre emeklilik dilekçesinin işleme konulabilmesi için yetkili makamın 1 ay içinde onaylanma zorunluluğu olağanüstü hal döneminde uygulanmayacak. Bu değişiklik, olağanüstü hal ilan edildiği 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Dolayısıyla yetkili makamların 1 aylık süre dolduğu için yasal zorunluluk nedeniyle onayladığı emeklilik talepleri de yeniden askıya alınacak.