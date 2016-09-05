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Ekonomi

Emeklilik başvuruları askıya alındı

1 aylık süre dolduğu için yasal zorunluluk nedeniyle onaylanan emeklilik talepleri de yeniden askıya alınacak

05 Eylül 2016 13:15

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 673 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) emeklilik işlemleri OHAL süresince askıya alındı.

KHK'ya göre emeklilik dilekçesinin işleme konulabilmesi için yetkili makamın 1 ay içinde onaylanma zorunluluğu olağanüstü hal döneminde uygulanmayacak. Bu değişiklik, olağanüstü hal ilan edildiği 21 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Dolayısıyla yetkili makamların 1 aylık süre dolduğu için yasal zorunluluk nedeniyle onayladığı emeklilik talepleri de yeniden askıya alınacak. 

 

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