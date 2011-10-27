T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emekliliği 'yaşa' takılanlara iyi haber

CHP'li İzzet Çetin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen yaşa takılanların emekli olması için yasa teklifi hazı

27 Ekim 2011 03:00


T24 - CHP'li İzzet Çetin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen yaşa takılanların emekli olması için yasa teklifi hazırladı.


CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, emeklilik yaşının yükseltilmesi nedeniyle prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen yaşa takılanların emekli olması için yasa teklifi hazırladı.       
    

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan erkek ise adına 9 bin gün, kadın ise 7 bin 200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirilmiş olanlar; yürürlükteki yasanın hükümlerine bakılmaksızın düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde yaşlılık aylığından yaralandırılacak.     
  

Teklifin gerekçesinde, kamuoyunda “emeklilikte kademeli geçiş” olarak bilinen hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinin ardından çıkarılan yasayla, emeklilik yaşının kademeli olarak yükseldiğine işaret edilerek, “Kademeli geçiş uygulamasıyla 1999'dan önce işe başlayan sigortalıların emekli olacağı yaş, 3 ila 10 yıl arasında uzamıştır” denildi.  
     

Yasa teklifiyle, emekli olmak için gerekli prim ödeme gün sayısını tamamlamakla birlikte mevzuatın öngördüğü yaşı tamamlayamadığı için emekli olamayanların mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade edildi.  




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24