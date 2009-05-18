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Sağlık

Emekliliği ertelemek bunamayı geciktirebilir

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, emekliliği ertelemenin bunamayı geciktirebileceğini ortaya koydu.

18 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, emekliliği ertelemenin bunamayı geciktirebileceğini ortaya koydu.

Londra'daki King's College'dan uzmanlar, bunama belirtileri gösteren bin 300'den fazla kişi üzerinde araştırma yaptı.

Uzmanlar, geç emekli olanların Alzheimer gibi bunama hastalıklarına, daha erken emekli olanlara nazaran daha geç yakalandığı sonucuna vardı.

Araştırmanın sonucuna göre, iş hayatında her bir yıl, bunamanın başlangıcını yaklaşık 6 hafta süreyle geciktiriyor.

Uzmanlar, bununla birlikte, Uluslararası Geriyatrik Psikiyatri dergisinde yayımlanan araştırmayla ilgili daha çok çalışma yapılması gereğine işaret etti.

Araştırma ekibinden Simon Lovestone, basın toplantısında, yaşlı kişilerin iş yerinden edindikleri entelektüel dürtünün zihinsel becerilerde düşüşü önleyebileceğini ve bu kişileri bunamanın eşiğinden daha uzun süre uzak tutabileceğini söyledi.

Lovestone, ancak doktorların bunamayı nasıl geciktireceklerini ya da önleyebileceklerini tam anlayamamış olduklarını da belirtti.

(AA)

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