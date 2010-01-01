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Ekonomi

Emeklilere zam yolda

Çalışma Bakanı Dinçer, emekli maaşlarına ilişkin iyileştirmeyle ilgili açıklamanın, Başbakan tarafından, salı gün yapılacağını bildirdi.

01 Ocak 2010 02:00

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, emekli maaşlarına ilişkin iyileştirme çalışmaları konusundaki açıklamanın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, salı günkü AKP'nin TBMM Grup toplantısında yapılacağını bildirdi.

Bakan Dinçer, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, aralarında TEKEL işçilerinin de içinde bulunduğu 4-c kapsamına alınanların yıllık çalışma süresinin 10 aydan 11 aya çıkarıldığını bildirdi.

Dinçer, ayrıca, 4-c kapsamındaki ilköğretim mezunu maaşlarının yüzde 17.4 oranında (114 TL) artışla 772 TL'ye, lise mezunlarının yüzde 15.8 oranında (116 TL) artışla 856 TL'ya, yüksek öğretim mezunu olanlarının maaşınında yüzde 14.3 oran (117 TL) 838 TL'ye yükseltildiğini bildirdi.

Bir süredir Ankara'da bulunan TEKEL işçilerine de seslenen Dinçer, eyleme son verilmesini isteyerek, "Şartları daha olumlu hale getirdik, buna sahip çıksınlar" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, emekli maaşlarına ilişkin iyileştirme çalışmaları konusundaki açıklamanın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, salı günkü AKP'nin TBMM Grup toplantısında yapılacağını bildirdi.

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