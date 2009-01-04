Emeklilere yüzde 3.8 zam

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine 2009’da yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,83 zam yapılacak.



Geçen yıla ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu.



İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıkları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın 55. maddesindeki hüküm doğrultusunda ''bir önceki 6 aylık (Temmuz-Aralık 2008) enflasyon oranında'' artılacak.



Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) tarafından yapılan hesaplamaya göre, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yılın ilk yarısı için yapılacak zam oranı yüzde 3,83 seviyesinde olacak.



TİED Genel Başkanı Kazım Ergün, enflasyon rakamlarının hesaplanması yöntemine yönelik endişeleri bulunduğunu dile getirerek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan hesaplamaların ''emeklinin mutfağındaki yangını göstermediğini'' öne sürdü.



Son aylarda doğal gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yapılan yüksek oranlı artışların, TÜİK'in hesaplamalarında küçüldüğünü iddia eden Ergün, şunları kaydetti:



''Enflasyon sepetindeki yansımalar mal gruplarına göre belirlendiğinden, vatandaşın piyasada yaşadığı enflasyon çok daha düşük hesaplanmaktadır. Özellikle kış aylarında vatandaşın bütçesinin büyük bir bölümü; doğalgaz, elektrik ve kömür gibi ısınma giderlerine ayrılmaktadır. Bu kalemlere yapılan artışlar ise yüzde 30 ila yüzde 72 arasında değişmektedir. Bir emekli sadece evini ısıtabilmek için ay boyunca yaklaşık 250-300 TL arasında bir fatura ödemektedir. Bütün bu gerçekler TÜİK'in hesaplama sisteminde görülmemektedir.



Diğer yandan, bu rakamlara rağmen 2008 yılı içerisinde işçi emeklilerine ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam toplamda yüzde 9,3 seviyesinde kalırken, gerçekleşen enflasyon 10,06 seviyesinde açıklanmıştır. Bu durumda bile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin, 2008 yılında enflasyonun altında zam aldıkları açıkça görülmektedir.''



İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına 5510 sayılı kanun çerçevesinde yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 3,83 zam yapılacağını söyleyen Ergün, ''Bu durumda (vergi iadesi karşılığı olarak yapılan ek ödeme dahil) 598,27 TL olan en düşük işçi emeklisi aylığı, Ocak 2009 itibariyle 621,18 TL'ye yükselmektedir. Yapılan artışlar aylık olarak 22,91 TL olurken, günlük artış ise 76 Krş seviyesinde kalmaktadır. Bu da yaklaşık 1 ekmek parasına denk gelmektedir'' dedi.



Ergün, 5510 sayılı kanunla, emekli aylıklarına yapılacak zamlarını tartışmalı enflasyon rakamlarına endekslenmesi nedeniyle, zaten yetersiz olan aylıkların alım gücününün daha da gerileyeceğini savundu.



‘Acil iyileştirme bekliyoruz’



Emeklilerin, yetkililerden acilen iyileştirme beklediğini vurgulayan Ergün, şöyle konuştu: ''Giderek eriyen alım gücü nedeniyle sağlıklı beslenemeyen ve gelirlerinin büyük bölümünü sağlık, ısınma ve kira gibi giderlerine harcayan emeklilerimiz, 1 Ekim 2008 itibariyle katkı payı ödemeleriyle de karşılaşmıştır. Verilen zamlar neredeyse sağlık için ödediğimiz katkı paylarına bile yetmemektedir. Emeklilerimizin 2009 yılına ilişkin umutlarının söndürülmemesini ve yeni yılda emeklilerimizin yüzünün bir nebze de olsun güldürülmesini hükümetimizden istiyoruz. Emekli yaşam mücadelesinde yalnız olmadığını hissedebilmek istiyor. Emekli bu zorlu koşullara rağmen, tedbir almaya yanaşmayan yetkililere karşı büyük bir tepki içerisindedir. Umuyor ve diliyoruz ki bu tepkiler dikkate alınır ve sorunlarımıza acil çözümler bulunur.''



TİED'in yaptığı hesaplamaya göre, mevcut ve 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak işçi ve Bağ-Kur taban emekli aylıkları (TL) şöyle:



SSK BAĞ-KUR BAĞ-KUR

(Esnaf) (Tarım)

Temmuz 2008 598,27 442,87 293,55



Ocak 2009 621,18 459,84 304,80



Not: Bağ-Kur taban aylıkları esnaflar ve tarım emeklileri için 1. basamak ödentileri olarak dikkate alınmıştır. Vergi iadesi karşılığı olarak yapılan ek ödeme dahildir.

