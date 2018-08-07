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Ekonomi

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu

Bayram ikramiyesi 1000 TL olacak

07 Ağustos 2018 17:31

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Bayram ikramiyesi ödemeleri 1000 TL olacak; Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeme yapılacak. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikramiye ödemesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

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