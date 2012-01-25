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Ekonomi

Emeklilere farklar Şubat'ta ödenecek ANKARA (A.A)

25 Ocak 2012 19:16

-Emeklilere farklar Şubat'ta ödenecek ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Emekli Sandığı Kanunu mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 1 milyon 908 bin kişinin 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları şubat ayı içinde aylık aldıkları gün itibarıyla ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan açıklamada, 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı ve memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısının yeniden belirlendiği ifade edildi. 5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga hükümlerine göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan 1 milyon 908 bin 215 kişinin 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek, Şubat 2012 içerisinde aylık almakta oldukları gün itibarıyla ödeme yapılacağı bildirildi. Buna göre, aylıklarını üçer aylık halinde alanlardan, 1. grupta aylık alanlara, ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta aylık alanlara, ocak, şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta yer alanlara, ocak, şubat, mart ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı yansıtılacak. Aylıklarını birer aylık olarak alanlara, ocak ayına ait 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek.

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