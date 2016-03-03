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Ekonomi

Emeklilerde yaşa göre zam

Emekli maaşlarına yapılacak zammın yaş ve geçim durumuna göre farklılaştırılması için çalışmalar yapılıyor

03 Mart 2016 10:52

Yaklaşık 11 milyon emeklinin zam sisteminde değişiklik gündemde. Her emekliye farklı zam getirecek bir sistem üzerinde çalışılıyor. Buna göre; zam oranında en önemli kriter geçim durumu ve yaş olacak.

Sabah’ın haberine göre, yeni sistem hayata geçerse; yaş, geçim durumuna göre belirlenecek zammı daha yukarı çekecek. Yaşlı emekli daha yüksek oranlı zam alabilecek. Hem yaşlı hem geçim sıkıntısı çeken emekliler en yüksek zammı alacak. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan emeklilerin maaşında yüzde 100 artış yapılabilecek. 80 yaş ve üzerinde 740 bin civarında emekli bulunuyor. Hem yaşa hem de geçim durumuna bakılacak yeni sisteme göre, bu emeklilerin bir kısmı yüzde 100 zam alabilecek.

 

Çalışanlara stabil artış

 

Yaşlılık zamlarında sistem kademe kademe aşağıya çekilecek. Örneğin; hem geçim hem de yaşlılık kaynaklı bakım sıkıntısı çeken 75- 80 yaş arasındaki emeklilere, 80 yaş üzerine yapılacak zamdan biraz daha az ama yine de 50 yaş emekli zam oranından çok daha yüksek zam verilmesinin yolu açılacak. Yeni sistem hayata geçerse, halen çalışan emeklilere ise daha stabil oranda zamlar söz konusu olacak.

 

Aylıktan kesinti yok

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı basın yayın organlarında çıkan 'Emekli maaşlarından habersiz kesintiler yapıldığını' iddia eden haberlere ilişkin açıklama yaptı. SGK, şunları söyledi: "Kurumumuzdan gelir, aylık ve ödenek alanların aylıkları, takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Emeklinin rızası olmadan nafaka borçları dışında aylığından kesinti yapılamaz."

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