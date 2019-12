Emekliler ‘sosyal destek ödemesi’ istiyor

Emekliler krizin etkisini hafifletebilmek için bir defaya mahsus 300 lira, evinde işsiz çocuğu olan her emekliye de 500 lira sosyal destek ödemesi istiyor.



Türkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ekonomik krizin en çok işsizleri ve emeklileri vurduğunu belirterek, krizin etkisini hafifletebilmek için bir defaya mahsus her emekliye 300 TL, evinde işsiz çocuğu olan her emekliye de 500 TL sosyal destek ödemesi istediklerini bildirdi.



Ergün, emeklilerin, krizlerin yükünü en ağır biçimde omuzlarında hissettiğini artık sofralarına, işsiz kalan çocukları ve onların aileleri için 2-3 tabak daha koymak zorunda kaldığını kaydetti. Ergün, "Zaten kıt kanaat geçinen emeklilerimiz, canlarından kıymetli evlatlarının işsiz kalmalarının acısını yaşarken, evlatlarına ve hatta torunlarına bakmak durumunda kalmıştır" dedi.



Emeklilerin aylıklarının yoksulluk hatta açlık sınırının bile altında olduğunu ifade eden Ergün, şimdi işsiz kalan çocuklarına da bakmak zorunda kalan emeklilerin sosyal devletin varlığını yanlarında hissetmek istediğini dile getirdi. Ergün, şunları kaydetti:



"İşte bu nedenle diyoruz ki ekonomik krizin ağır faturasını öderken, yaşadığımız sıkıntıyı bir nebze de olsa azaltacak tedbirler arasına hiç olmazsa bir defaya mahsus ve tüm emeklilerimize seyyanen ve defaten ödenmek kaydıyla 300 TL bir sosyal destek ödemesi yapılsın. İşsiz evladı ve hatta onların ailesine de bakmak zorunda kalan emeklilerimize ise yine bir defaya mahsus olmak üzere en az 500 TL sosyal destek ödemesi yapılsın.



Hepimiz biliyoruz ki emekliye ödenen ve ödenecek tüm paralar, yine ekonominin çarklarının dönmesini sağlayacak şekilde bu ülke ekonomisinin içinde kalacak ve başta gıda sektörü olmak üzere birçok sektörün yeniden canlanmasını sağlayacaktır. Belki o zaman işsiz kalan evlatlarımız da yeniden işlerine dönebileceklerdir.



Ülkemizi yönetenlerimize seslenmek istiyoruz. Bu toplumun en yaşlı ve en tecrübeli insanları olarak yaklaşan daha büyük krizlerin bir buhrana dönüşmeden atlatılabilmesi için, emeklilerimize ayrılacak bu kriz ödeneğiyle piyasaların yeniden canlandırılması, işletmelere yapılacak destekleme kredilerinden daha faydalı olacaktır."



Aylıklarını bakkala, kasaba, manava, ev sahibine ve diğer temel masraflarına harcayan emekliler sayesinde ekonominin çarklarının döndüğünü savunan Ergün, 8 milyon 700 bin civarındaki emeklinin artık dayanacak gücünün kalmadığını, sosyal destek ödemesinin ülke için "hayırlı bir karar" olacağını ifade etti.