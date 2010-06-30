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Ekonomi

Emekliler Günü'nde emekliye kötü haber

Anayasa Mahkemesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş adaletsizliğine ilişkin başvuruyu reddetti.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş adaletsizliğine ilişkin başvuruyu reddetti.

Emekliler Günü'nde emeklilere Anayasa Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

Anayasa Mahkemesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş adaletsizliğini Yüksek Mahkeme'ye taşıyan 5. İş Mahkemesi'ni yetkisiz buldu ve başvuruyu reddetti.

Mahkemeden gelen kararla işçi ve Bağ-Kur emeklisi yaklaşık 6.5 milyon kişinin maaş artışı umudu suya düştü.

İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz eski ile yeni emekli arasındaki maaş farkının Anayasa'nın 10'uncu Maddesi'ne aykırı olduğunu ileri sürmüştü.

Maaşının düşük olduğunu ifade edip bunun düzeltilmesi için Ankara 5. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme inceleme yapıp dosyayı bilirkişiye gönderdi; bilirkişiden gelen rapor da emeklinin lehine oldu.

Bilirkişi, raporunda maaş farkının adaletsizliğini kabul etti. Rapor üzerine Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazıp bu konuda görüş belirtip belirtemeyeceğini sormuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi'nden olumsuz yanıt geldi.

Karar emeklinin lehine çıksaydı diğer emekliler için de emsal oluşturacaktı. En düşük emekli maaşının 1.200 liraya yükselecekti.



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