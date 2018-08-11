Emekliler Derneği Başkanı: Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, \"Dünyada bir ekonomik savaş var. Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor. Bunu da birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek atlatacağız\" dedi.

TÜED Antalya Şubesi\'nin 18\'inci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kent merkezindeki bir düğün salonunda yapılan genel kurula, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ile TÜED yönetici ve üyeleri katıldı. Genel kurulda konuşan TÜED Genel Başkanı Ergün, Türkiye\'nin çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Ergün, \"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemi en alttan en üste kadar birlik ve beraberlik içinde ülkemize sahip çıkarak atlatmalıyız. Dünyada bir ekonomik savaş var. Dünya ahlaksızca üstümüze geliyor. Bunu da birlik ve beraberlik içinde mücadele vererek üstesinden geleceğiz\" diye konuştu.

EMEKLİLERİN TALEPLERİ

Türkiye\'de emeklilerin zor durumda olduğunu ifade eden Kazım Ergün, emeklilerin kazanımlarını elde etmesine destek veren her kesime teşekkür etti. Ergün, şöyle devam etti:

\"Bugüne kadar emekliye sağlanan haklar, Konut Edinme Yardımı (KEY) promosyonlar, 2 ikramiye, seyyanen yapılan zamlar, kısacası emeklilere yapılan her güzel şeye teşekkür ediyoruz. 2000 yılı sonrası emekliler için intibak yasasının çıkmasını, emeklilerin maaşlarından kesilen muayene ve katkı paylarının kaldırılmasını, ek ödemelerin yüzde 4\'ten yüzde 8-9\'a çıkarılmasını istiyoruz. Ayrıca yeni emekli olanların çok düşük olan emekli maaşlarının düzeltilmesi gerekiyor.\"

TÜED Başkanı Kazım Ergün konuşmasında evi olmayan emeklilere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığı ile konut yapılmasını istedi.

TEZCAN GÜVEN TAZELEDİ

Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan İbrahim Tezcan güven tazeledi. TÜED Antalya Şubesi\'nin yönetim kuruluna Mehmet Akkoca, Mustafa Ali Akdaş, Baturay Günan ve Fahrettin Daniş Akaydın, denetim kuruluna ise Turgut Akın, Sezer Özdemir Yılmaz ile Abdurrahman Altıngeyik seçildi.



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