Emekliler: Bize yüzde 3, tüketime yüzde 40 zam, adalet nerede?

TBMM’de görüşülmeye başlanan 2018 yılı Bütçe Kanun Tasarısı’nı değerlendiren Tüm- Emekli Sen Başkanıı Adil Alaybeyoğlu, "Bizlere reva görülen yüzde 3’lük gibi artışlarla kandırmacalara son verilmesini istiyoruz” dedi. Alaybeyoğlu, "Bu ülkede her şey yüzde 40 zamlandı, yani 3 lira alıyorsak 1 liramızı birileri cebimizden çaldı" dedi.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, TBMM’de görüşülmeye başlanan 2018 yılı Bütçe Kanun Tasarısı’nın emeklilerin sırtına daha çok yükler bindireceğini ve bütçe açıklarının faturasının emekçilere kesileceğini söyleyen Tüm- Emekli Sen Başkanı Adil Alaybeyoğlu, “Bu bütçe ekonominin büyümesine, bu toplumda yaşayan bireylerin değerine artmasına yönelik bir bütçe değildir. Bizlere reva görülen yüzde 3’lük gibi artışlarla kandırmacalara son verilmesini istiyoruz” dedi.

Saraya, savaşa, cemaate değil emekliye, emekçiye bütçe diyen Tüm-Emekli Sen üyeleri Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklama yaptı. TBMM’de 2018 bütçe görüşmelerini değerlendiren sendika başkanı Adil Alaybeyoğlu “2018 bütçesinin rakamlarına şöyle bir baktığımızda sanki bu ülkenin bütçesi değil de başka bir gezegenin bütçesi. Emeklilerin, kamu emekçilerinin, işçilerin ellerinde ki ekmeklerin daha da küçüleceği bir bütçe hazırlanıyor” diye konuştu.

Ülkenin faturasını rüşvetçiye, hırsıza değil emekçilere ödettirildiğini söyleyen Alaybeyoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle son 3 gündür, hangi sihirli el dokunduysa bir anda yüzde 11.1 artışla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomiye sahip olduğumuz iktidar çevresi tarafından söylenmeye başlandı. Yine başka bir oyunla karşı karşıya kalacağımızın işaretlerini veriyorlar. Yine nasıl bir sihirli dokunuş olacaksa Aralık’ın ikinci yarısın enflasyon düşecek diyorlar. Kamu çalışanı, işçi, kısacası 24 milyonun üzerinde çalışan insan acaba yılbaşında evime daha çok ekmek getirebilir miyim düşüncesindeyken, maaşlarına yapılacak zammı düşünürken anlıyoruz ki; 2018 yılının Ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarıyla açıkça oynayacağız diyorlar. Bu ülkede her şey yüzde 40 zamlandı, yani 3 lira alıyorsak 1 liramızı birileri cebimizden çaldı. Böylesi bir ekonomide enflasyon yüzde 13 olarak açıklanmışken ikinci yarıda nasıl düşüreceksiniz? Üretim mi artacak? Fiyatlar mı düşecek? Hangi rakamlarla oynayacaksınız ki bizim sırtımıza bir yükü daha reva göreceksiniz Bu bütçe savaş bütçesidir. Bu bütçe ekonominin büyümesine, bu toplumda yaşayan bireylerin değerine artmasına yönelik bir bütçe değildir. Sömürünün, baskının, ölümün, gözyaşının ve demokrasinin daha da askıya alınacağı bir bütçe olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Türkiye’de emeklilerin, emekçilerin daha özgür, parasız eğitim ve sağlıktan yaralanabileceği bir bütçe istiyoruz. Alın teriyle üretenlerin ekmeğinin daha da arttırılmasını, çağdaş bir ülkede daha rahat ekonomik koşullarda yaşamasını istiyoruz."