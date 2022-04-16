Emekliler, Ankara'da buluştu: Geçinemiyoruz!

Türkiye'nin çeşitli illerinden başkente gelen emekliler, düzenlenen mitingde hükümetten taleplerini ifade etti.

Anıtpark'ta toplanan çok sayıda sendika üyesi emekli, müzik eşliğinde halay çekti, sloganlar attı.

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, emeklilerin ve yaşlıların toplumun vicdanı olduğunu belirterek, eşitlik, özgürlük, demokrasi ve hukuk devletinden yana olduklarını söyledi.

Şahbaz, siyasilerin problemleri çözmediğini ve ertelediğini savunarak, "Siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını hatırlatmak ve taleplerimizi iletmek için Ankara'dayız." dedi.

Aynı prim gün sayısına sahip işçiler arasında emekli aylık ve ikramiye hesabı değiştirilerek ayrım yapıldığını iddia eden Şahbaz, intibak yasasının hala çıkarılmamış olmasını eleştirdi. Şahbaz, "Kamu emekliliği hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de emekli maaşlarıyla geçinmenin bu dönemde çok zor olduğunu belirterek, "Bayram harçlığı değil, yılda 4 maaş tutarında ek ödeme istiyoruz." diye konuştu.

Emekli maaşlarındaki artışın en az yüzde 60 olması gerektiğini dile getiren Ergen, erişilebilir, ücretsiz katkı payı alınmadan sağlık hizmetlerine ulaşmak istediklerini kaydetti.

Mitinge katılanlar, konuşmaların ardından alandan ayrıldı. (AA)