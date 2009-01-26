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Sosyal Güvenlik

Emekliler acilen 200 lira zam istiyor

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği, krizle geçim sıkıntısı artan emeklilere acil olarak 200 TL zam yapılmasını istedi.

26 Ocak 2009 02:00

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği, "ekonomik krizin ardından geçim sıkıntısı büyüyen emeklilere acilen seyyanen 200 TL zam yapılmasını" istedi.

Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneğince yapılan ortak yazılı açıklamada, birçok temel tüketim maddesine son 1 yıl içinde yüzde 19 ile yüzde 104 arasında zam geldiği anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile emeklilerin kazanılmış hakları bir bir ellerinden alınmış, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle emeklilerin zorunlu harcama kalemleri olan doğalgaz, elektrik, ekmek ve diğer gıda maddelerine yapılan yüksek zamlar ile emekliler açlığa mahkûm edilmiştir.

Başbakan'ın duruma acilen müdahale ederek, can çekişen tüm emeklilere acil yardım olarak ayrım yapmadan en az 200 TL zam vermesini bekliyoruz."

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