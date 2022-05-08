Emekliden Babacan'a: 3 bin 100 lira maaş için bana "şükret" diyorlar, 30 sene vergi ödedim ben!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir’de emekli bir vatandaşla sohbet etti. Vatandaş, Babacan'a, "3 bin 100 lira emekli maaşı. Bana ‘Şükret’ diyorlar. 30 sene prim ödedim, vergi ödedim. ‘Bu kadar da alıyorsun ya, şükret diyorlar" dedi.

Babacan "Vatandaşımız daha iyisine layık. Ama öyle olması için devletin güçlü olması lazım. Ekonominin iyi olması lazım. Bunlar ekonomiyi batırdı. Kaynakları da kuruttu" diye karşılık verdi.

Babacan, vatandaşın "Fırıncı arkadaşlar, ‘İlk defa ekmek satış sayım düştü’ diyorlar. İnsanlar etten, sütten, balıktan değil, ekmekten tasarruf etmeye çalışıyorlar" ifadelerini "20 yıldır böyle bir dönem görmedik" diye yanıtladı.