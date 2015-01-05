Emekli zammı belli oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Türkiye’de sayıları yaklaşık 9 milyonu bulan SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşlarına 2015 yılı başında alacakları zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşlarına 2015 yılı başında alacakları zam oranı yüzde 2,32 oldu. Şu anda en düşük SSK emekli maaşı 1047 lira. Yüzde 2,32'luk oran üstünden bu maaşa 24 lira zam gelecek ve maaş 1071 liraya ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla sayıları yaklaşık 9 milyonu bulan SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşlarına 2015 yılı başında alacakları zam oranı belli oldu.

Enflasyon rakamları, Temmuz’da yüzde 0,45, Ağustos’ta 0,09, Eylül’de yüzde 0,14, Ekim’de yüzde 1,90, Kasım’da ise yüzde 0,18 artmış ve 5 ayın toplamında yüzde 2,76’ya ulaşmıştı. Aralık ayı enflasyonun yüzde 0,44 düşmesiyle SSK ve Bağ-kur emeklisinin maaşlarına 2015 yılı başında alacakları zam oranı yüzde 2,32 oldu.