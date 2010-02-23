Emekli Yarbay ailesini katletti

T24 - Çanakkale'de bir evden silah sesleri duyuldu, polisin eve gelmesiyle emekli yarbayın eşini ve kızlarını silahla öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıktı. Emekli Yarbay'ın intihar etmeden önce yakınlarına cep telefonundan mesaj gönderdiği öğrenildi.





Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hocahamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi Subay Lojmanları karşısındaki apartmandaki bir evden bu sabah silah sesleri duyuldu.



Seslerin polise haber verilmesinin ardından ekipler olay yerine geldi.



Polisin yaptığı ilk incelemede, emekli yarbay Süleyman Oral Özçağatay'ın, beylik tabancasıyla eşi Hatice Canan ve kızları Melis ve Cansu Özçağatay'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.



4 yıl önce emekli olan Özçağatay'ın, ailesini katletmeden önce yakınlarına cep telefonuyla mesaj çekerek intihar edeceğini bildirdiği ortaya çıktı.



Olayın duyulmasıyla Gelibolu Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile Cumhuriyet Savcısı Nihat Öztürk ve askeri yetkililer eve geldi.





