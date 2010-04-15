Emekli uzman çavuşlar boru hattını koruyacak

T24 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, bu yıl, 45 yaşını doldurduğu için emekli olmak zorunda kalan 357 uzman çavuştan 100'ünün, petrol boru hatlarının korunmasında görevlendirileceğini söyledi.





Gönül, üzerinde çalıştıkları konunun, uzman çavuşların 45 yaşından sonra sivil olarak emekliliklerini hak edecekleri bir görevde devam etmeleri olduğunu ifade etti.





Vecdi Gönül, petrol boru hatları ile ilgili, NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında bu yıl görevlendirilecek 100 kadar korumanın uzman çavuşlardan oluşması için Başbakanlık'a teklifte bulunduklarını ve buna da olumlu cevap verileceğini düşündüklerini anlattı.





45 yaşını dolduran uzman çavuşların 2008'de 37, 2009'da 163 ve 2010'da 357 kişi olduğunu kaydeden Gönül, bu sayının 2030'da ise 18 bin kişi olmasını tahmin ettiklerini ifade etti. Vecdi Gönül, bu 357 kişiden 100'ünü koruma olarak istihdam etmeyi düşündüklerini, geri kalan 257 kişinin de İçişleri Bakanlığının, şehit yakınlarına yaptığı usulle işe yerleştirebileceğini bildirdi.