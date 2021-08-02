Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz: Türk Silahlı Kuvvetleri yangın söndürme filosu kurabilir

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir yangın söndürme filosu kurulması önerisinde bulunarak, "Bir söndürme uçağı, savaş uçağı kadar değerli. Bugün bir milyar dolara 20 uçaklık filo kurulur" diye konuştu.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) görevinin, her türlü tehlikeye karşı ülkeyi savunmak olduğunu belirtirken yangınla mücadelenin uçak kiralayarak, yapılamayacağını vurguladı.

"Bugün bir yangın söndürme uçağının varlığı, bir savaş uçağı kadar değerli"

TSK’nin, ordunun altyapısı aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı ya da Jandarma ile eşgüdümlü olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde yangın söndürme filosu kurulması gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bugün bir yangın söndürme uçağının varlığı, bir savaş uçağı kadar değerli" görüşünü dile getirerek 1 milyar dolara 20 uçaklık bir yangın söndürme filosu kurulabileceğini kaydetti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan emekli tümgeneral Yavuz, TSK’nin, ormanları yıllarca bekleyecek talimgâhlar kurduğunu, askerler eğittiğini aktardı. Yavuz, çok sayıda kişinin, bedelli yerine ülkenin ormanlarının korunması, çevre temizliğine katkıda bulunulması ve deprem sonrasına hazırlıklı olunması için özel olarak teşkilatlandırılabileceğini vurguladı.

"S-400'e 2.5 milyar dolar veriyorsunuz, üstelik depoda tutuyorsunuz"

Paris’te, Paris Belediyesi’nin emrinde, Kara Kuvvetleri’ne bağlı, başında bir general bulunan itfaiye birimi olduğunu, maaşların belediye tarafından ödendiğini, benzer sistemin Marsilya’da da olduğunu aktaran Yavuz, "Sivil inisiyatifler ordu imkânları ile birleştirilerek o ülkenin varlıklarının korunması yoluna gidilebilir. Ordular, sadece savaş için hazır tutulmaz, aynı zamanda ülkenin bekasıyla ilgili her alanda görev yaparlar, göreve hazır hale getirilirler.



Önemli olan sizin bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmanız. Bugün bir yangın söndürme uçağının varlığı, bir savaş uçağı kadar değerli. En önemli savunma sistemi, ülkenin varlığını, birliğini, dirliğini ayakta tutacak, işleyen bir devlet mekanizmasına sahip olmaktır. Eleştirmiyoruz, devlet ihtiyaç görmüş S-400 almış. S-400’e 2.5 milyar dolar veriyorsunuz, üstelik depoda tutuyorsunuz. 20-30 uçaklık bir filoyu bir milyar dolarla kurabilirsiniz" diye konuştu.