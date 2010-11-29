-EMEKLİ TÜMAMİRAL GÜVEN 750 LİRA NAFAKA ÖDEYECEK ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Emekli tümamiral İlker Güven'in eşi Sunahanım Güven'e açtığı boşanma davasında, mahkeme, Sunahanım Güven için 750 lira tedbir nafakası takdirine karar verdi. Son dönemde çeşitli iddialarla gündeme gelen emekli tümamiral İlker Güven'in eşi Sunahanım Güven'e açtığı boşanma davasının görülmesine Ankara 9. Aile Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, İlker Güven ile avukatları İhsan Şahabettin Örsal ve Özcan Önal, Sunahanım Güven'in avukatı Kürşat Karacabey katıldı. Yargıç Rabia Mahmutoğlu Öztürk, Çubuk Cumhuriyet Savcılığına yazılan yazıya cevap verilmediğini, ayrıca tarafların daha önceki başka bir boşanma davasının görüldüğü Ankara 8. Aile Mahkemesinden dava dosyasının mahkemeye henüz gönderilmediğini açıkladı. İlker Güven'in avukatı Örsal, Çubuk Cumhuriyet Savcılığının dosyasının beklenmesine gerek olmadığını belirterek, ''Buradaki, davalının, eski turizm bakanı Orhan Birgit'in eşi Suna Birgit sıfatı ile uçak bileti edindiği olaya ilişkin dosya olup, dosyada yeterince bilgi vardır'' dedi. ''Davalı Sunahanım Güven'in, tüm iddiaları yerinde olsa bile bu evliliğin Medeni Kanun kapsamında yürümeyeceğine ilişkin dosyada bilgi ve belgelerin mevcut olduğunu'' ileri süren Örsal, karşı tarafın, yargılamayı sürüncemede bırakmak için dava konusu olmayan konularda delil toplanması yönünde davranışta bulunduğunu iddia etti. Örsal, ''Davamız özel nedene dayalıdır. Başkaca delil aramaya gerek yoktur. Bizce dosya tamamlanmıştır. Tarafların boşanmasına karar verilsin'' diye konuştu. Sunahanım Güven'in avukatı Karacabey ise dosyaların beklenmesini istediklerini belirterek, taraflar arasındaki başka bir davada, duruşma çıkışında, davacı İlker Güven'in, davalı Sunahanım Güven'i tehdit ve darbettiğini, buna ilişkin delilleri de mahkemeye sunduklarını söyledi. -''ŞEREFİMLE OYNANIYOR''- Duruşmada söz alan İlker Güven ise ''şerefiyle oynandığını ve şahsına yönelik iftirada bulunulduğunu'' savunarak, ''Karşı taraf yalan söylemiştir. Tanıklar da yalan söylemiştir. Avukat da yalan beyanda bulunmaktadır'' dedi. Bunun üzerine, avukat Karacabey, İlker Güven'in kendisine ''yalancı'' dediğini ileri sürerek, bunun zapta geçirilmesini talep etti. Yargıç Öztürk, Çubuk Cumhuriyet Savcılığına yazılan yazının cevabının beklenmesine ve Ankara 8. Aile Mahkemesindeki dosyanın incelenmek üzere yeniden istenilmesine karar verdi. Öztürk, bu celse davalı tarafça verilen tedbire yönelik taleplerin, dilekçe incelendikten sonra celse arası değerlendirilmesine ve davalı Sunahanım Güven için ileride artırıp eksiltmek veya kaldırmak kaydıyla duruşma tarihi itibariyle 750 lira tedbir nafakası takdirine hükmetti. Davalı vekili Karacabey'in, İlker Güven'in duruşma sırasında sarf ettiği sözler dışında ''yalancı'' sözüne ilişkin olarak, söz anlaşılmadığından bu husustaki talebin reddine karar veren yargıç Öztürk duruşmayı erteledi.