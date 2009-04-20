Emekli subaylar üniversite kuruyor

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), 2010 yılında özel bir üniversite kurma çalışmasında sona yaklaştı.



Kurulması halinde üniversitede emekli subay ve generaller ile yakınları öğretim üyesi olacak.



TESUD, bu amaçla Türkiye Emekli Subaylar Vakfı (TESUV) ismiyle bir vakıf kurma çalışması yaptı. Üniversite, TESUD'un 2015 Stratejik Planı içerisinde yer alıyor.



TESUD Mehmetçik Üniversitesi adıyla kurulacak üniversitenin 2010-2011 eğitim öğretim yılında bin öğrenci ile eğitime başlaması hedefleniyor. 2015'te ise 20 bin öğrenci kapasiteli kampüs oluşturulması planlanıyor. Bu amaçla TESUD ilk önce bir vakıf kuracak. Daha sonra YÖK'e başvuru yapılacak. Üniversite yasa tasarısını TBMM organlarında işleme sokmaya çalışacak TESUD, geçici tesisleri için görüşmeler yapacak.



Üniversite binalarını teminde ya mevcut ortaöğretim kurumlarının boş kapasitesinden yararlanılacak ya da bağış ile bina kazanılmaya çalışılacak. Üniversitenin öğretim üyeleri genelde TESUD üyelerinden ve aile fertlerinden oluşturulacak. Üniversite için vakıf kurulmasının gerekli olduğunu gören TESUD yetkilileri vakıf için mevcut gayrimenkullerin beyan edileceğini, 1.000 öğrenci için gerekli bütçenin yüzde 20'si 2-3 milyon TL beyanı açılış için yeterli görüyor. TESUD Genel Başkanı emekli Tümgeneral Rıza Küçükoğlu, "Vakıf için düğmeye bastık, söz verdiğimiz gibi üniversite hedefini 2010'da gerçekleştireceğiz." şeklinde görüşlerini ortaya koyuyor.

