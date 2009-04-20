T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Emekli subaylar üniversite kuruyor

Türkiye Emekli Subaylar Derneği, 2010 yılında özel bir üniversite kurma çalışmasında sona yaklaştı.

20 Nisan 2009 03:00

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), 2010 yılında özel bir üniversite kurma çalışmasında sona yaklaştı.

Kurulması halinde üniversitede emekli subay ve generaller ile yakınları öğretim üyesi olacak.

TESUD, bu amaçla Türkiye Emekli Subaylar Vakfı (TESUV) ismiyle bir vakıf kurma çalışması yaptı. Üniversite, TESUD'un 2015 Stratejik Planı içerisinde yer alıyor.

TESUD Mehmetçik Üniversitesi adıyla kurulacak üniversitenin 2010-2011 eğitim öğretim yılında bin öğrenci ile eğitime başlaması hedefleniyor. 2015'te ise 20 bin öğrenci kapasiteli kampüs oluşturulması planlanıyor. Bu amaçla TESUD ilk önce bir vakıf kuracak. Daha sonra YÖK'e başvuru yapılacak. Üniversite yasa tasarısını TBMM organlarında işleme sokmaya çalışacak TESUD, geçici tesisleri için görüşmeler yapacak.

Üniversite binalarını teminde ya mevcut ortaöğretim kurumlarının boş kapasitesinden yararlanılacak ya da bağış ile bina kazanılmaya çalışılacak. Üniversitenin öğretim üyeleri genelde TESUD üyelerinden ve aile fertlerinden oluşturulacak. Üniversite için vakıf kurulmasının gerekli olduğunu gören TESUD yetkilileri vakıf için mevcut gayrimenkullerin beyan edileceğini, 1.000 öğrenci için gerekli bütçenin yüzde 20'si 2-3 milyon TL beyanı açılış için yeterli görüyor. TESUD Genel Başkanı emekli Tümgeneral Rıza Küçükoğlu, "Vakıf için düğmeye bastık, söz verdiğimiz gibi üniversite hedefini 2010'da gerçekleştireceğiz." şeklinde görüşlerini ortaya koyuyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24