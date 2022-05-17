Emekli polis tartıştığı kadına kurşun yağdırdı

İstanbul Beylikdüzü'nde tam bir vahşet yaşandı. İlçede emekli bir polis, sokak ortasında tartıştığı kadını vurduktan sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay, saat 19.00 sıralarında yaşandı. Emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kadını tabanca ile vurdu.

DHA'nın haberine göre, daha sonra da aynı tabanca ile kendisine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan kadını, hastaneye kaldırdı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan emekli polis ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz"

Olayın görgü tanığı Mehmet Yılmaz, yaşananlar gözyaşları ile anlatarak, "Biz şirketteydik. Ne olduğunu duymadık. Kadınlara yapılan bu hareketleri istemiyoruz. Erkekliğimden utandım. Böyle bir şey olamaz. Kadını vurmak ne demek" dedi.