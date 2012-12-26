Emekli polis, askeri öldürüp intihar etti!

Kocaeli'de emekli bir polis, tartıştığı komşusu uzman çavuş Serhat Yakar'ı (34) öldürdü ve ardından intihar etti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uzman çavuş olan komşusuyla tartışan emekli polis Selim Bağcı (59), komşusunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelerek Yakar'ın evine giren polis ve sağlık görevlileri, Yakar ile memur Bağcı'yı (59) yerde kanlar içinde buldu.

Sağlık ekiplerince öldükleri tespit edilen Yakar ve Bağcı'nın cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemelerin ardından Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet yetkilileri, Bağcı'nın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kapı komşusu Yakar'ı tabancayla öldürdükten sonra, aynı silahla intihar ettiğini bildirdi.