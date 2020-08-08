Emekli polis memuru, 50 yıl önce kendisini vuran adamı başka bir eyalette buldu

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1974 yılında ABD'nin Colorado eyaletinde bir hapishaneden kaçan adam, onlarca yıl önce vurduğu emekli bir polis memurunun yardımıyla New Mexico'da bulundu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 77 yaşındaki Luis Archuleta'nın yaklaşık 40 yıl boyunca Ramon Montoya sahte ismini kullanarak kanundan kaçmayı başardığını, ancak sonunda çarşamba günü New Mexico'nun Espanola kentinde bulunduğunu açıkladı.

1971 yılında Archuleta, Daril Cinquanta isimli bir polis memurunu vurmakla suçlanmıştı. KMGH-TV'nin aktardığına göre Cinquanta bir çevirme sırasında Archuleta'nın üzerini silah için ararken ikili arasında arbede çıktı ve polis memuru vuruldu. Juri, 1973 yılında Archuleta'yı ölümcül silahla saldırı yapmaktan suçlu buldu.

KUSA-TV'nin aktardığına göre emekli olduktan sonra özel dedektiflik hizmeti veren Cinquanta, Archuleta'yı aramayı hiç bırakmadı.

Cinquanta, sonunda bir ihbar gelince çabalarının meyvesini verdiğini söyledi; "Bir telefon geldi ve arayan adam, 'Sana seni vuran kişinin nerede olduğunu söyleyeceğim' dedi. İlk başta çok ciddiye almadım. Ancak bu adam benimle Archuleta'nın kullandığı sahte ismi ve adresini paylaştı".

İhbarın ardından federal mahkeme Archuleta'nın hapisten kaçmasıyla ilgili yeni bir yakalama emri çıkardı.

FBI özel ajanı Michael Scheider, "Bu tutuklama her yerdeki şiddet suçlularına bir mesaj olmalı. Ne kadar sürerse sürsün, ne kadar uzağa kaçarsanız kaçın FBI sizi bulacak ve adalet karşısına çıkaracak" diye konuştu.