T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli polis beylik tabancasıyla intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet D

25 Şubat 2018 19:57

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet D. (61), hafif ticari aracında beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.
Emekli polis memuru Mehmet D., bugün saat 01.00 sıralarında Antalya plakalı hafif ticari aracıyla Yenişehir Mahallesi\'ndeki evinden ayrıldı. Bir süre sonra Mehmet D., Yenişehir Mahallesi\'nin üst kesimindeki ormanlık alanın yakınında, aracında polisler tarafından başından yaralı olarak bulundu. Çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yapılan incelemede Mehmet D.\'nin beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlendi. Gırtlak kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Mehmet D.\'nin psikolojisinin bozulduğu öne sürüldü, bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.
Mehmet D.\'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ MerkezefendiMehmetEmekliAntalyaYenişehir MahallesiBirMahallesiAcil ServisServergazi Devlet HastanesiYapılanGırtlakPamukkaleHastanesi Adli Tıp MorguFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24