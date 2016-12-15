Emekli özel harekâtçı: Teröristler çok yakında burayı da keşfedecekler!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, Özel Kuvvetler'de 12 sene çalıştığını, devlet tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'yla ödüllendirildiğini ve sonra da malûlen emekli olduğunu söyleyen bir TSK mensubundan aldığı mektubu paylaştı. Mektubunda, “Sayın Çölaşan, çok yakında Beşiktaş benzeri bir katliam yaşanmaması için lütfen şu önerimi yetkililere iletin" diyen Özel harekâtçı, Ankara Çankaya'da oturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Benim oturduğum blokun önündeki AVM'ye giden yolun üzerinde polis kontrol noktası var. 24 saat görev yapıyorlar. Sayıları trafik, güvenlik, terörle mücadele ve zaman zaman da Özel Harekâtçılarla birlikte ortalama 20 polis civarında. Hemen karşı kaldırımda bir otobüs durağı ve bekleyen kalabalık bir halk topluluğu. Kontrol noktasına 30 metre mesafede 32 katlı, ön cepheleri tamamen cam olan bir site. Teröristlerin hedef aramasına hiç gerek yok! Sadece bir araca bomba yüklemeleri yeterli. Sanırım çok yakında burayı da keşfedecekler."

Çölaşan'ın Sözcü'de "Özel harpçi uyarıyor" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Sevgili okurlarım, bazen burada sizlerden gelen mektuplara ve mesajlara yer veriyorum zira içlerinde önemli uyarılar, bilgiler oluyor.

Bunları bizler doğal olarak bilmiyoruz. Ya da aklımıza gelmeyen konular.

İşte onlardan biri… Yazanın geçmişteki görevini mektubun sonunda öğreneceksiniz.

İşte o uzman mektubu… Kendisi istemediği için ismini vermiyorum:

* * *

“Emin abi lütfen şu konuyu vurgulayın. Teröristlerin hedefi toplu haldeki polis gruplarıdır. Patlayıcı yüklü bir aracı, ya da intihar yeleği giymiş bir teröristi durdurmak için en çok dört polis yeterlidir.

Zaten bu durdurmaların tamamı patlamayla sonuçlanmaktadır. Eğer durdurma anında bombanın mekanizması çalışmamış ve patlama gerçekleşmemişse, teröristle asla yakalamaya yönelik bir boğuşma yaşanmamalıdır.

Şahıs derhal vurularak etkisiz hale getirilmelidir.

Az bir polis grubu teröristler için cazip bir hedef değildir.

Tek noktada kalabalık gruplar yerine çok noktada az personel ile kontrol yapılmalıdır.

Görevli polis arkadaşlar uykusuz, yorgun ve moralsiz olmamalıdır.

Sabit kontrol noktalarından daha çok, seyyar polis birimleri kullanılmalıdır.

Şüpheli araçlar ve şahıslar mobil timler tarafından takip edilmeli, vatandaşın en az etkileneceği yerde bekletilmelidir. Müdahale inisiyatifi polisin elinde olmalıdır.

* * *

Maçka parkındaki polis müdahalesi ne yazık ki yanlıştır.

Allah mekanlarını cennet etsin ama şehit polislerimizin eğitim ve müdahale yetersizliği açıkça görülmektedir.

Patlayıcı madde yüklü olabilecek bir şahsa müdahale tarzı bu değildir.

Terörist ilk müdahalede kendini patlatmamış, tüm polislerin başına toplanmasını beklemiştir. İyi eğitilmiş teröristlerin intihar eylemcisi olduğu unutulmamalıdır.

Bu tür terör saldırılarına karşı eğitim, işin olmazsa olmazıdır ve ne yazık ki yetersizdir.

Yapılan bunca bombalı saldırıya rağmen halen de bariz hatalar yapılması insanı düşündürmektedir.

Adeta toplum bir iç savaşa hazırlanmaktadır.

Kana kan intikam sloganı terörizmin ulaşmak istediği hedeftir. Devletin sloganı olamaz. Saygılarımla.”

* * *

Hemen ardından ikinci mesaj geldi:

“Sayın Çölaşan, çok yakında Beşiktaş benzeri bir katliam yaşanmaması için lütfen şu önerimi yetkililere iletin.

Ben Ankara Çankaya'da (…) sitesinde oturuyorum. Meşhur (…) avm'sinin yanındaki site. (Site ile avm'nin isimlerini ben sildim. EÇ)

Benim oturduğum blokun önündeki avm'ye giden yolun üzerinde polis kontrol noktası var. 24 saat görev yapıyorlar.

Sayıları trafik, güvenlik, terörle mücadele ve zaman zaman da Özel Harekatçılarla birlikte ortalama 20 polis civarında.

Hemen karşı kaldırımda bir otobüs durağı ve bekleyen kalabalık bir halk topluluğu.

Kontrol noktasına 30 metre mesafede 32 katlı, ön cepheleri tamamen cam olan bir site.

Teröristlerin hedef aramasına hiç gerek yok!

Sadece bir araca bomba yüklemeleri yeterli.

Sanırım çok yakında burayı da keşfedecekler…

Ve sizler gazetelere yeni manşetler atacaksınız, televizyonlar yeni ölümlerin içinden bir sürü acıklı hikayeler çıkaracak, siyasetçiler camilerde bayrağa sarılı tabutların başında terörle mücadele konusunda kararlılık nutukları atacaklar.

Yazık olacak insanlarımıza.

* * *

Neden bu polisleri yem gibi kullanıp şehit olmalarına neden oluyorlar?

Polis vatandaşın güvenliği için elbette kendi hayatını gerektiğinde seve seve tehlikeye atacak, belki de feda edecektir.

Polis yüksek riskli bir hedefken hangi teçhizat ve taktik yöntemlerle korunmaktadır?

Tehdit bellidir. İntihar eylemi için bombalı araç ve teröristler.

Neden polis teyp hırsızlarını, ya da adi suçluları arar gibi basit taktik, teknik ve teçhizat ile görev yapmaktadır?

Polis yorgundur, polis mutsuzdur.

Terörle mücadele ise yüksek moral ve motivasyon ister.

Sayın Çölaşan, bu yazılanları okur musunuz bilemem.

Bu yazdıklarımı okur mektubu olarak kullanabilirsiniz. Ancak teröristlere hedef tarifi yapmış olmaktan korkuyorum. Tek çekincem budur.

Size bu analizleri yaparken bir terör uzmanı olduğumu söylemek isterim.

Öyle tv'lerde yorum yapan uzmanlar (!) kadar olmasa bile benim de kendimce bir kariyerim var.

Özel Kuvvetler'de 12 sene çalışmış, devlet tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'yla ödüllendirilmiş, sonra da malûlen emekli olmuş bir TSK mensubuyum.

İsmim sizde gizli kalmak kaydıyla saygılar sunarım.”