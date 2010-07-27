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EMEKLİ ORG. FIRTINA'NIN YAKALAMA EMRİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 19:24

-EMEKLİ ORG. FIRTINA'NIN YAKALAMA EMRİNE İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - ''Balyoz Planı'' davası kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına'nın avukatı Atilla Hekimoğlu, karara itiraz etti.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen Hekimoğlu, müvekkili eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına hakkında çıkarılan yakalama emrine ilişkin itirazını ve reddi hakim talebini içeren dilekçeyi mahkemeye sundu. 

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