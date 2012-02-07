-Emekli Orgeneral Tolon, Başbuğ'un koğuşunda İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında yer alan iddialara ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un kaldığı koğuşu taşındı. Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevinde kalan 1. Ordu eski Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında yer alan iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un kaldığı Silivri 5 No'lu L Tipi Cezaevinedeki F-9 koğuşuna yerleştirildiği bildirildi. Taşınma işleminin cezaevi yönetiminin takdiriyle gerçekleştirildiği öğrenildi.