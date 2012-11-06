Emekli Orgeneral Kılınç: Sakık çok dürüsttür

Ergenekon davasının gizli tanıklarından 'Deniz'in bir zamanlar PKK'nin iki numarası olan Şemdin Sakık çıkması büyük ses getirirken, çok çarpıcı bir açıklama da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'tan geldi. Kılınç, "Şemdin Sakık çok dürüst biridir" dedi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) eski Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Ergenekon tutuklusu emekli Orgeneral Hasan Iğsız'ın annesi Münevver Iğsız'ın cenaze törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılınç, Ergenekon davasının gizli tanığı 'Deniz'in Şemdin Sakık çıkması hakkında yorumda bulundu. Emekli Orgeneral Kılınç, "Şemdin Sakık çok dürüst biridir. Gizli tanıklık yaptıktan sonra şimdi sahaya çıktı. Samimi ve doğru bildiklerini söyleyeceği kanaatindeyim" dedi.