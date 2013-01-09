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Emekli Orgeneral Karadayı karakola 'ben buradayım' dedi

Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat soruşturması kapsamında gece saat 00.30'da Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek imza verdi

09 Ocak 2013 13:09

 

28 Şubat soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik uygulaması kapsamında serbest kalan Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, gece saat 00.30'da korumalarıyla birlikte Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi Amirliği'ne giderek imza verdi.
AA muhabirinin görüştüğü Karadayı'nın avukatı Erol Yılmaz Aras da, ''Müvekkilim Karadayı, günün ilk saatlerinde imzasını atıp, döndü'' dedi.
Çok sayıda basın mensubu ise Karadayı'nın bugün ilk defa imza verecek olması nedeniyle sabah erken saatlerde polis merkezinin önünde beklemeye başlamıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen eski genelkurmay başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Nöbetçi hakimlik, adli kontrol hükümleri olarak Karadayı'nın haftada bir gün polis merkezine giderek imza atmasına karar vermişti.

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