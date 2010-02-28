T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emekli Orgeneral Doğan Silivri Cezaevi'nde

Tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

28 Şubat 2010 02:00

T24 - "Balyoz Harekât Planı" soruşturması çerçevesinde dün (26 Şubat 2010) Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirilen sorgusu sonrası tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, Ergenekon sanıklarının bulunduğu Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

Emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklandı

"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında hafta başında gerçekleştirilen gözaltılarda, gözaltına alınan 49 askerden biri olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dün nakledildiği Metris Cezaevi'nden bugün (27 Şubat 2010) Ergenekon sanıklarının hüküm giydiği Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Emekli Orgeneral Doğan, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 günlük gözaltı süresi sonrası savcılık tarafından sorgulanmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

İkinci Balyoz dalgası: 18 asker gözaltına alındı

Yaklaşık 30 sayfa ifade veren Doğan'ın sorgusu yaklaşık 6 saat sürmüştü.

Tutuklama talebiyle Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Doğan'ın mahkeme sorgusu 21.45’te başlamış, sorgusu 23.10 sıralarında tamamlanan Doğan'ın tutuklanmasına karar verimişti.

Balyoz Planı’nın mimarı olduğu iddia edilen Doğan’ın, kararın açıklanmasından sonra, “Tutuklanmayı beklemiyordum mücadele yeni başlıyor” dediği öne sürülmüştü. Bu arada, Doğan’ın avukatı Celal Ülgen’in karara pazartesi günü itirazda bulunacağı öğrenilmişti.

Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ınla birlikte emekli Korgeneral Engin Alan'da tutuklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24