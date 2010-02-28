Emekli Orgeneral Doğan Silivri Cezaevi'nde

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"Balyoz Harekât Planı" soruşturması kapsamında hafta başında gerçekleştirilen gözaltılarda, gözaltına alınan 49 askerden biri olan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dün nakledildiği Metris Cezaevi'nden bugün (27 Şubat 2010) Ergenekon sanıklarının hüküm giydiği Silivri Cezaevi'ne gönderildi.Emekli Orgeneral Doğan, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 günlük gözaltı süresi sonrası savcılık tarafından sorgulanmak üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.Yaklaşık 30 sayfa ifade veren Doğan'ın sorgusu yaklaşık 6 saat sürmüştü.Tutuklama talebiyle Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Doğan'ın mahkeme sorgusu 21.45’te başlamış, sorgusu 23.10 sıralarında tamamlanan Doğan'ın tutuklanmasına karar verimişti.Balyoz Planı’nın mimarı olduğu iddia edilen Doğan’ın, kararın açıklanmasından sonra, “Tutuklanmayı beklemiyordum mücadele yeni başlıyor” dediği öne sürülmüştü. Bu arada, Doğan’ın avukatı Celal Ülgen’in karara pazartesi günü itirazda bulunacağı öğrenilmişti.Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ınla birlikte emekli Korgeneral Engin Alan'da tutuklamıştı.