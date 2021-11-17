Emekli orgeneral Çetin Doğan’ın eşinden Kılıçdaroğlu’na 28 Şubat tepkisi: Hakkımı helal etmiyorum

28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz" sözlerine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’na hakkını helal etmediğini belirten Nilgül Doğan, "Ben oyumu CHP’ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, bu uğurda sahte delillerle cezaevine konulan generallerden helallik istesin" ifadelerini kullandı.

Oda TV'ye konuşan Doğan, "Haksızlık ve hukuksuzla bezenmiş bir FETÖ’cü davayla, dört duvar arasında çile dolduran generaller ne düşünüyor bilemem ama ben son derece kırgınım" dedi.

Doğan, "Tam torunlarıyla vakit geçirecekken, müebbet hapis kararları altına imza atan FETÖ’cü kaçaklar nedeniyle cezaevine girdiler. Bu generaller seksen yaşını aşmış ve her biri sağlık sorunu yaşıyor. Bu sağlık sorularının da duyulmasını istemiyorlar, avukatlarını uyardılar. Bu konuyla gündem olmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nilgül Doğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Kılıçdaroğlu ondan bundan helallik isteyeceğine Silivri, Buca ve Sincan cezaevlerini dolaşıp oradaki 14 generalle, ‘bunca sene CHP’nin altı okuna sahip çıkarak canını hiçe sayarak bu ülkeye hizmet verdiniz, FETÖ’nün sahte delilleriyle sizi içeriye attılar, biz sizi koruyup kollayamadık, hakkınızı helal edin’ desin. Helallik istemeye oradan başlasın."

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