-EMEKLİ ORGENERAL ÇELENKLER İÇİN TÖREN ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Hayatını kaybeden eski ordu komutanlarından Emekli Orgeneral Hüseyin Hüsnü Çelenkler (87) için Kocatepe Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Çelenkler'in yakınlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, garnizonda görevli bazı generaller, subaylar ve astsubaylar da katıldı. Kocatepe Camisi'ne gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner ve diğer komutanlar, Çelenkler'in cami avlusundaki yakınlarına taziyelerini bildirdi. Öğle namazının ardından Çelenkler için cenaze namazı kılındı. Bir süre askerlerin omuzunda taşınan Çelenkler'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, daha sonra top arabasına konuldu. Cenaze, törenin ardından toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliğine götürüldü. Öte yandan tören nedeniyle Kocatepe Camisi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı, camiye çıkan bazı yolların kapatıldığı görüldü.