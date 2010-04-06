Emekli Org. Sarıışık tutuklanma talebiyle mahkemede

T24-



İstanbul Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa, emekli Tuğgeneral Zekeriya Öztürk, emekli Kurmay Albaylar Beşler Güzel ve Mümtaz Can ile emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş, burada bulunan Adli Tıp Şubesinde sağlık kontrolüne alındı.



Bu kişiler daha sonra soruşturmayı yürüten savcılara ifade vermek üzere adliyenin beşinci katına çıkartıldı.



Şükrü Sarıışık ile birlikte emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa, emekli Albay Mümtaz Can ve emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Emekli Tuğgeneral Zekeriya Öztürk ve emekli Albay Beşler Güzel ise serbest bırakıldı.







HAKLARINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKAN 21 KİŞİ







"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 21 kişi arasında yer alan yedisi muvazzaf subay 12 kişi, son iki günde işlemleri yapılarak cezaevine konuldu.



Yakalama emrinin çıkarılmasının ardından dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen emekli Tümgeneral İzzet Ocak ve emekli albaylar Kubilay Aktaş ile Suat Aytın, yakalama emirleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.



Bugün adliyeye gelen tümgeneraller Bekir Memiş ve İhsan Balabanlı, Yarbay Levent Çehreli, albaylar Mustafa Önsel, Abdullah Zafer Arısoy, Recep Yıldız, Yüksel Gürcan, emekli Albay Ümit Özcan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polislerin nezaretinde getirilen Albay Bülent Tunçay da haklarındaki yakalama emirleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine sevk edildi.



Korgeneral Yurdaer Olcan, Tümgeneral Abdullah Dalay, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan, Tümamiral Semih Çetin, yarbaylar Hanifi Yıldırım, Ali Rıza Sözen, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ve Astsubay Musa Fariz hakkındaki yakalama emirleri ise henüz infaz edilmedi.

İstanbul Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa, emekli Tuğgeneral Zekeriya Öztürk, emekli Kurmay Albaylar Beşler Güzel ve Mümtaz Can ile emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş, burada bulunan Adli Tıp Şubesinde sağlık kontrolüne alındı.Bu kişiler daha sonra soruşturmayı yürüten savcılara ifade vermek üzere adliyenin beşinci katına çıkartıldı.Şükrü Sarıışık ile birlikte emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa, emekli Albay Mümtaz Can ve emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.Emekli Tuğgeneral Zekeriya Öztürk ve emekli Albay Beşler Güzel ise serbest bırakıldı."Balyoz Planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 21 kişi arasında yer alan yedisi muvazzaf subay 12 kişi, son iki günde işlemleri yapılarak cezaevine konuldu. Yakalama emrinin çıkarılmasının ardından dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen emekli Tümgeneral İzzet Ocak ve emekli albaylar Kubilay Aktaş ile Suat Aytın, yakalama emirleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi. Bugün adliyeye gelen tümgeneraller Bekir Memiş ve İhsan Balabanlı, Yarbay Levent Çehreli, albaylar Mustafa Önsel, Abdullah Zafer Arısoy, Recep Yıldız, Yüksel Gürcan, emekli Albay Ümit Özcan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polislerin nezaretinde getirilen Albay Bülent Tunçay da haklarındaki yakalama emirleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine sevk edildi. Korgeneral Yurdaer Olcan, Tümgeneral Abdullah Dalay, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan, Tümamiral Semih Çetin, yarbaylar Hanifi Yıldırım, Ali Rıza Sözen, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ve Astsubay Musa Fariz hakkındaki yakalama emirleri ise henüz infaz edilmedi.