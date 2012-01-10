Emekli Org. Hurşit Tolon tutuklandı

T24 - "Ergenekon” davası kapsamında tutuksuz olarak yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un savcılığın talebi üzerine tutuklandı.







Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel yaptığı başvuru üzerine, ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında, tutuksuz yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon tutuklandı.



Soruşturma sırasında tutuklanan Hurşit Tolon dava aşamasında sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti.



Emekli Orgeneral Hurşit Tolon, GATA'da tedavi altına alınmıştı.







Hurşit Tolon kimdir?





1942 yılında İstanbul'da doğdu. 1962 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1975 yılında da Piyade Okulu'ndan mezun oldu.



1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yapan Orgeneral Tolon, 1978 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Ardından kurmay subay olarak Genelkurmay Personel Dairesi Plan Şube İnsangücü Plan Subaylığı, Washington Kara Ataşeliği, Genelkurmay Personel Daire Plan Şube Müdürlüğü, Genelkurmay Personel Daire General/Amiral Şube Müdürlüğü ve 39. Piyade Tümen 49. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.



Orgeneral Tolon, 1989 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti. Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve 28. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993 yılında tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği, Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve 7. Kolordu Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1997 yılında korgeneralliğe terfi etti. Korgeneral rütbesi ile 15. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Lojistik Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2001 tarihinden geçerli olarak orgeneralliğe terfi etti ve Ege Ordu Komutanlığı'nda atandı.



3 yıldır Ege Ordu Komutanlığı görevini yürüten Orgeneral Tolon, 30 Ağustos 2004 tarihi itibariyle 1'nci Ordu Komutanlığı'na atandı. Bu görevi bir yıl yürüten Tolon 2005 yılında emekli olmuştur.



Evli ve bir çocuk sahibi olan emekli Orgeneral Tolon İngilizce biliyor.



Ergenekon Soruşturması



Ergenekon soruşturması kapsamında 01 temmuz 2008 günü gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen emekli orgeneraller Hurşit Tolon ile ADD Başkanı Şener Eruygur'un dosyaları hakim tarafından 7 saat incelendikten sonra Tolon ve Eruygur sorgulanmak üzere mahkemeye alındı. 1.5 saat ifade veren Tolon’un ifadesinin tamamlanmasının ardından 06 Temmuz 2008 günü saat 01.45’te “terör örgütü lideri olmak”la suçlanan Eruygur ve Tolon’un tutuklandığı açıklandı. İki emekli general Metris Cezaevi’ne gönderildi.





