Emekli Org. Doğan tutuklandı

T24 - "Balyoz Planı" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve GATA'da gördüğü tedavinin ardından bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çetin Doğan, hastalığıyla ilgili tedavi önerilerini göz ardı ettiğini belirterek, arkadaşlarını yalnız bırakamayacağını belirtti.



Bu mücadeleye onlarla birlikte devam edeceğini ifade eden Doğan, "Herkes görecek ki bu balyoz, çıkaranların, uyduranların kafasına inecek" dedi.



Sağlık durumunun nasıl olduğunun sorulmasına üzerine Doğan, "Şu an samimiyetle söylüyorum. Kalp, ilaçların dozlarını 4 kat artırmak suretiyle iyiye doğru gidiyor. Ama dün çıktığım zaman 18 idi tansiyonum. Resmi kayıtlarda da vardır. Bir gün önce de öyleydi. Fakat burada bir talep ya da karşılıklı görüşmeler olduğunu öğrendim. Silahlı Kuvvetlerde 50 yıl kalmış bir insanım. Kurumumu zor durumda bırakacak herhangi bir işlem, gayret yapamazdım. O yüzden de 18 tansiyonla dışarı çıktım. Dimdik ayaktayım. Hastanede de arkadaşlarım çok yakından ilgilendiler. Onların hepsine minnettarım" dedi.





Doğan taburcu olmuştu



Doğan'ın avukatı İsmail Tepecik, dün Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu olan Doğan'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Tepecik, "İyi değil" yanıtını verdi.



Tepecik, suçsuz olduğuna inanan müvekkilinin savunmasını yapabilmek için ameliyat olmadığını belirterek, "Paşam, değişik düşünmüş olsaydı ameliyat olurdu ve bugün de hastanede olurdu" dedi.



Bir gazetecinin, "Sağlık durumunun iyi olmadığını söylediniz. İyi değilken mi taburcu oldu?" şeklindeki sorusu üzerine de Tepecik, "Evet, biraz da öyle. Tansiyonu 18-19 sayın paşamın" diye konuştu.



"Taburcu olmayı kendisi mi istedi?" sorusuna da Tepecik, şu yanıtı verdi:



"Kendisi istemedi, hastane taburcu etti. Ameliyat olmayınca taburcu oldu. Hastane dışında uygulanması gereken tedavileri var. Çünkü bel fıtığının ameliyat dışında da tedavi imkanları bulunuyor. Ama tabi hakkında yakalama kararı olduğu için bu tedavi imkanlarından mahrum kaldı."



Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir yatarak tedavi gören Emekli Orgeneral Doğan hakkında yakalama emri çıkartılmıştı.









