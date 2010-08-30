Emekli Org. Büyükanıt'ın 'çok gizli' dosyası Ankara'da

T24 - Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt ve ailesinin şahsi hesap ve bilgilerinin bulunduğu ‘’Çok Gizli’’ dosya Ankara’ya gönderildi. Dosya Avukatlara da verilmedi ve yine ‘’Çok Gizli’’ kaydıyla bilirkişiye havale edildi.



Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt ve ailesine ait şahsi bilgiler, gayrimenkul ve banka hesapları ile harcamalarına ilişkin evrakların bulunduğu ‘’Çok Gizli’’ dosya Ankara’ya gönderildi.



Ergenekon davasını sürdüren İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesince, eski bakan Fikri Sağlar-Büyükanıt tazminat davasına bakan Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilen dosya Avukatlara verilmedi ve yine ‘’Çok Gizli’’ kaydıyla bilirkişiye havale edildi.



Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar, "Dosya geldi ancak gizlilik kaydı ile bizim Avukatınıza verilmedi. Doğrudan bilirkişiye havale edildi. Bu dosyadaki bilgiler ile bizim iddialarımız arasında bir paralellik bulunduğu gerekçesiyle dosyayı talep etmiştik’’ dedi.



Bilirkişi dosyayı inceleyerek mahkemeye bir rapor sunacak.



17 bin liralık dava





Fikri Sağlar, ‘’Başbakan Dolmabahçe görüşmesinde; Bayan Büyükanıt’ın yapmış olduğu harcamaları içeren bir dosyayı Genelkurmay başkanının önüne koymuş’’ diye yazmış ve Büyükanıt ile davalık olmuştu.



Dava sonucu Sağlar 17 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu ancak Yargıtay kararı bozdu. Dava yeniden ele alınırken bu kez Sağlar ve avukatları, Ergenekon zanlısı emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve Şener Eruygur’un evinde bulunduğu öne sürülen Büyükanıt ailesinin mal varlığı ve harcamalarına ilişkin dosyanın istenmesini talep etmişlerdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de, Ergenekon davası evrakları arasındaki dosyayı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdi.



Ergenekon iddianamesinde bu konuda ‘’Şüpheli M.Şener Eruygur'un genel başkanlığını yaptığı ADD Genel Merkezi, Genel Başkan odasında ele geçirilen 5 no'lu CD içerisinde 'Org. Büyükanıt' isimli klasör içerisinde 5 adet klasör, bir adet pdf, iki adet word dosyası olduğu görülmüştür. Aynı bilgi ve belgelerin şüpheli A.Hurşit Tolon'un Ankara’daki adresinde ele geçirilen ELBA marka, ALI0043 seri numaralı CD içerisinde de olduğu tespit edilmiştir” deniliyor.

