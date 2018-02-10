Emekli olduğu icra müdürlüğünü soydu

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, 2 yıl önce emekli olduğu icra müdürlüğündeki 70 milyon lira değerindeki çek ve senetleri çaldığı öne sürülen A.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ergani Hükümet Konağı içerisinde bulunan icra müdürlüğünün soyulduğunun tespit edilmesi üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Hükümet Konağı\'ndaki güvenlik kameralarını izleyen polis, icra müdürlüğünü soyan kişinin 2 yıl önce bu kurumdan emekli olan A.Ç., olduğunu belirledi. İcra Müdürlüğü\'nde çalıştığı dönemlerde yaptırdığı yedek anahtarla soygunu gerçekleştiren A.Ç.\'nin, müdürlükte bulunan 70 milyon lira değerindeki çek, senet ve mühürleri beraberinde götürdüğü güvenlik kamerasına yansıdı. Diyarbakır\'dan görevlendirilen Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, güvenlik kamerasındaki görüntüleri izlemelerini ardından A.Ç\'nin evine operasyon düzenledi. Operasyon esnasında evde olan A.Ç., gözaltına alınırken, icra müdürlüğünden aldığı evraklara polis el koydu. A.Ç.\'nin emniyetteki sorgu işlemi sürerken, soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.