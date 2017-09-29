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Emekli öğretmeni dolandırılmaktan polis kurtardı

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde emekli öğretmen 63 yaşındaki Yücel Ü

29 Eylül 2017 21:01

Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde emekli öğretmen 63 yaşındaki Yücel Ü., telefonda kendisini \'polis\' olarak tanıtan kişinin hesabına para yatırmak üzereyken polis tarafından engellendi.
Öğle saatlerinde Yücel Ü.\'yü cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini polis olarak tanıtıp banka hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek parayı verdiği hesaba yatırmasını istedi. Yücel Ü., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle Gökçebey İlçesi\'ndeki bir bankanın şubesine gitti. Bankada sürekli telefonla konuşmasından şüphelenenler, polise haber verdi. Dolandırıcının verdiği hesaba 7 bin lira yatırmaya hazırlanan Yücel Ü., yanına gelen polisler tarafından engellendi. Yücel Ü., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İfadesi alınan Yücel Ü., kendisini dolandırılmaktan kurtaran polislere teşekkür etti.

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