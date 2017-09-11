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Emekli öğretmen kayıplara karıştı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde 60 yaşındaki emekli öğretmen Gülten Tarım, 9 Eylül günü çıktığı evine bir daha dönmedi

11 Eylül 2017 20:36

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde 60 yaşındaki emekli öğretmen Gülten Tarım, 9 Eylül günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Depresyon ilacı kullandığı iddia edilen Gülten Tarım\'ı bulmak için çalışma başlatıldı.
Derince Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi\'nde eşi Rıfat Tarım ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Gülten Tarım, 9 Eylül günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Yakınları tarafından her yerde aranan kadın bulunamayınca, ailesinin başvurusu üzerine devreye polis girdi. Depresyon teşhisi nedeniyle ilaçlar kullandığı iddia edilen Gülten Tarım\'ın 9 Eylül günü öğle saatlerinde telefonunu evde bıraktıktan sonra çantasını yanına alarak evden çıktığı belirtildi. Polis, Gülten Tarım\'ın bilgilerini tüm polis merkezleri ile paylaşarak, bulunması için çalışma başlattı.

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