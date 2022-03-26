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Emekli öğretmen, eşini bıçaklayarak öldürdü

Eşini öldüren adam sonrasında intihara kalkıştı

26 Mart 2022 19:43

Bursa’da 70 yaşındaki emekli öğretmen, eşini bıçaklayarak öldürdü.

Karacabey ilçesinde, Runguçpaşa Mahallesi Yüksel Arda Sokak’taki evlerinde Yusuf Karayün’le eşi Aynur Karayün (62), henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşini defalarca bıçaklayan Yusuf Karayün, aynı bıçakla intihara kalkıştı. Yusuf Karayün’ün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aynur Karayün’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Yusuf Karayün, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

 
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