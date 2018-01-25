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Emekli öğretim görevlisi, banyoda sahte viski üretirken yakalandı (2)- Yeniden

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da evinin banyosunda sahte viski imalatı yaptığı iddia edilen emekli öğretim görevlisi F

25 Ocak 2018 16:43

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da evinin banyosunda sahte viski imalatı yaptığı iddia edilen emekli öğretim görevlisi F.Ö., gözaltına alındı.
Çorum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akkent Mahallesi\'nde bir evde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Dün akşam belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis, evin banyosunda el yapımı viski ve içki üretiminde kullanılan düzenek ile 19 litrelik 72 damacanada mayalanmak için doldurulmuş halde yaklaşık 1.5 ton şeker şırası ele geçirdi. Polis, emekli öğretim görevlisi F.Ö.\'yü gözaltına aldı. Soruşturma başlatıldı.

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