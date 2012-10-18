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Yaşam

Emekli Milli Eğitim müfettişi otomobilinin içide ölü bulundu

Emekli Milli Eğitim Müfettişi Muhsin Çetin’in yanında bir de tabanca bulundu

18 Ekim 2012 20:56

Emekli Milli Eğitim Müfettişi Muhsin Çetin(70), başından silahla vurulmuş halde bulundu. Polis, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Bugün saat 15.30 sıralarında Küçükyalı tünel çıkışında park halindeki otomobilin içinde başından vurulmuş halde bir kişi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri park halindeki 34 FN 5657 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda başından silahla vurulmuş bir kişiyi görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yayın evlerinde danışmanlık da yapan Muhsin Çetin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yerine güvenlik çemberine aldı.

Emekli Milli Eğitim Müfettişi Muhsin Çetin’in yanında bir de tabanca bulundu. Olay yerinin D-100 karayolunun kenarında olmasından dolayı, çalışmalarını izleyen araçlarını park ederek izleyen sürücüleri polis uzaklaştırdı. Polis ekipleri sürücü koltuğundaki Çetin’in cesedi üzerinde ve aracında inceleme yapmak için olay yerine savcının gelmesini bekliyor. Muhsin Çetin’in, bir dönem SHP’den milletvekili aday adayı da olduğu öğrenildi.

Olayı polise haber veren bazı vatandaşlar, "araçta yaralı biri olduğunu görünce hemen polisi aradık biz silah sesi duymadık" dediler. Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.

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