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Kültür-Sanat

Emekli maden işçisi şiir kitabı çıkardı: Madencinin Feneri

Zonguldak'ta emekli maden işçisi 63 yaşındaki Hasan Akbaş, 3 yıldır yazdığı şiirleri bir kitapta topladı

16 Kasım 2016 21:41

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan, evli ve 2 çocuk babası Hasan Akbaş, 3 yıl önce yazmaya başladığı, madencilerin hayat hikâyelerini konu edinen şiirlerini 'Madencinin Feneri' adlı kitabında topladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kitapta madencilerin hayat hikayeleri, yaşamları, aşk ve sevgi temalı 125 şiirinin bulunduğunu anlatan Akbaş, kitabının örnek basımını yaptırdığını daha çok kitlelere ulaşması için destek beklediğini söyledi. İlk yazdığı şiirin 'Madencinin türküsü' adını taşıdığını belirten Akbaş, şöyle konuştu:

"Bu şiir madenci kardeşlerimiz ve Türkiye'de çok büyük bir yankı buldu. Ardından şiir yazamaya, madenci kardeşlerimizi onurlandırmaya devam ettim. Onların yaşamlarını şiirsel olarak anlatmaya devam ediyorum. Bu kitapta madenci kardeşlerimizi anlatan 15 şiir var. Çalışma hayatlarını, ekmeğin, alın terinin ne şekilde kazanıldığı, kömürün aşa dönüşüp insanların kazançlarını nasıl elde ettiğini ortaya koydum. Şimdi alacağım destekle kitabın daha büyük kitlelere, madenci kardeşlerimize ulaşması için çalışıyorum."

 

 

 

 

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