Emekli maaşları Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu n(SGK), Ramazan Bayramı nedeniyle emekli maaşlarının erken yatacağını açıkladı. Yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nın 25 Haziran 2017-27 Haziran 2017 tarihlerine rastlaması nedeniyle emekli, dul ve yetim aylıklarının bayramdan önce ödenmesine yönelik gerekli çalışmaların tamamlandığı duyuruldu. Buna göre maaşlar tahsis numarasının son numarasına göre 21, 22 ve 23 Haziran'da yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu dün yaptığı açıklamada "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramdan önce takdim edeceğiz" demişti.

SSK

* SSK emekli, dul ve yetim aylığı alanların 24 Haziran 2017-26 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı,

- 4 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

- 2 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

- 0 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

BAĞ-KUR

* BAĞ-KUR emekli, dul ve yetim aylığı alanların 25 Haziran 2017-28 Haziran 2017 tarihleri arasında ödenmesi gereken gelir/aylık ödemeleri tahsis numarasının son rakamı;

- 5, 7 ve 9 olanların 20 Haziran 2017 tarihinde,

- 1 ve 3 olanların 21 Haziran 2017 tarihinde,

- 4, 6 ve 8 olanların 22 Haziran 2017 tarihinde,

- 0 ve 2 olanların 23 Haziran 2017 tarihinde,

Emekli Sandığı

* Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylığı alanların 1 Temmuz 2017 tarihinde (T. C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından aylıkları ödenenlere ise Temmuz ayının 1., 2., 3., 4. ve 5 inci günlerinde) ödenmesi gereken aylıkların ödeme günü;

- 1, 2 ve 3 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 22 Haziran 2017 tarihinde,

- 4 ve 5 Temmuz 2017 tarihinde olanlara 23 Haziran 2017 tarihinde ödenecek.