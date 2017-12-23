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Ekonomi

Emekli maaşları ne zaman belli olacak?

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak

23 Aralık 2017 04:31

Yeni yıl ile beraber emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları önümüzdeki günlerde netleşecek. 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon verisi ortaya çıkacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkları da belli olacak. 

Emekli maaşları ne kadar olacak?

Bağ-Kur tarım emeklilerinde halen bin 260 lira olan en düşük maaş Ocak zammı yüzde 4.55 olursa bin 317 liraya, yüzde 4.97 çıkarsa bin 322 liraya, yüzde 5.39 olarak gerçekleşirse bin 327 liraya ulaşacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda da halen bin 485 lira olan en düşük maaş; zam yüzde 4.55 olarak gerçekleşirse bin 552 liraya, yüzde 4.97 olursa bin 558 liraya, yüzde 5.39 çıkarsa bin 565 liraya çıkacak.

2000-2008 arasında emekli olan SSK'lılarda ise taban maaş bin 165 liradan yüzde 45.5'lik senaryoya göre bin 218 liraya, yüzde 4.97'lik senaryoya göre bin 222 liraya, yüzde 5.39'luk senaryoya göre bin 227 liraya yükselecek.

 

 

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