Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emekli maaşlarının Bayram nedeniyle 11 Ekim’den itibaren ödenmeye başlanacağını söyledi.

Seçim bölgesi Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Bakan Çelik, "Memur ve emekli hak sahiplerimizin maaşlarını, bayrama denk geldiği için 11 Ekim’den itibaren ödemeye başlayacağız" dedi.

Öte yandan Maliye Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak kamu çalışanlarına 15 Ekim'de ödenmesi gereken aylık ve ücretlerin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in onayı ile 11 Ekim'de verileceğini duyurmuştu. .



Bu uygulamadan, kamu kurumlarında çalışan memur, sözleşmeli ve diğer personel ile işçi olmak üzere yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi faydalanacak.