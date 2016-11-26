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"Emekli maaşına yüzde 15 zam"

Sabah yazarı: Memur emeklileri ve çalışan memurlar için zaten toplu sözleşme gereği yüzde 3+4 zam uygulanacak

26 Kasım 2016 20:09

Sabah yazarı Faruk Erdem, önceki gün yürürlüğe giren torba yasanın emekli maaşlarını yüzde 15 artırmanın yolunu açtığını savunarak "Bu rakamın yüksek olması sizin SGK'ya bildirdiğiniz kazancı artırdığından emekli maaşını da yükseltiyor. Dolayısıyla yüksek kazanç bildirme limitiniz artıyor. Aynı anda hem kendi işini yapan hem de bir şirkette çalışanlar için de bu rakamın yüksek olması avantajlı" dedi.

Faruk Erdem'in "Emekli maaşına yüzde 15 zam" başlığıyla yayımlanan (26 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa emekli maaşlarını yüzde 15 artırmanın yolunu açtı. Bundan sonra hesaplar yeniden yapılacak ve hem vatandaşın hem de kurumun gelirleri artacak

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi merak ettiği kadar alacağı maaşı da öğrenmek istiyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre sizin çalışırken yatırılan prime esas kazancınız. Yani düzenli ödemelerle birlikte brüt maaşınız. Kendi namına iş yapanlar için ise bildirdikleri kazançları. Bu maaşınız ne kadar çoksa emekli maaşınız da o oranda yüksek oluyor. Sistem prime esas kazanca bir üst sınır belirliyor. Bu da şimdiye kadar brüt asgari ücretin 6.5 katı kadardı. Önceki gün yürürlüğe giren torba yasa ile birlikte bu miktar 7.5 kata kadar çıkartıldı. 2016 yılı asgari ücreti düşünüldüğünde, çalışanlar veya kendi namına iş yapanlar (Bağ-Kur'lular) 7.5x1.647TL = 12.352.50 TL kazanç bildirebilecek. Yılbaşında asgari ücretin artmasıyla bu miktar da yükselecek. Örneğin asgari ücret bin 400 lira net olursa bu rakam 13 bin 297.50 TL'ye kadar çıkabilecek.

Ne anlama geliyor?

Bu rakamın yüksek olması sizin SGK'ya bildirdiğiniz kazancı artırdığından emekli maaşını da yükseltiyor. Dolayısıyla yüksek kazanç bildirme limitiniz artıyor. Aynı anda hem kendi işini yapan hem de bir şirkette çalışanlar için de bu rakamın yüksek olması avantajlı. Çifte kazançlarının üst limitini daha yüksek tutabilecekler. Yine askerlik ve doğum borçlanması ile yurtdışı borçlanması yapanlar için de avantaj sağlayacak. Böylece daha yüksek borçlanma ve emekli maaşını artırma imkânı gelecek.

Kaç lira kazandırıyor?

Yeni düzenleme özellikle maaşı tavandan bildirilenler için emekli maaşında yüzde 15'lik bir artış anlamına geliyor. Örneğin daha önce 6.5 kattan hesaplandığı için 4 bin 282 lira maaş alabilecek bir işçinin maaşı yüzde 15'lik bir artışla 659 lira daha fazla olacak ve 4 bin 941 lira ödenecek.

Artış belli oldu Temmuz farkı var

Emeklilerin 2017 yılında alacakları zamlar da ortaya çıkmaya başladı. Memur emeklileri ve çalışan memurlar için zaten toplu sözleşme gereği yüzde 3+4 zam uygulanacak. Enflasyon tahminlerine göre de temmuzda 0.60 enflasyon farkı ödenecek.

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